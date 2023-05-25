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Холодногірський і Новобаварський райони Харкова “об’єднали” (відео)

Суспільство 18:38   25.05.2023
Олена Нагорна
Холодногірський і Новобаварський райони Харкова “об’єднали” (відео)

Фахівці СКП “Харківзеленбуд” створили квіткову композицію, яка символічно об’єднує два райони міста – Холодногірський та Новобаварський.

“Тепер харківʼян та гостей при вʼїзді до міста зустрічає різнобарвʼя сурфінії ампельної”, – пишуть комунальники.

Відео: Харківська міськрада

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Як вирощують квіти для парків Харкова, дивіться у сюжеті МГ «Об’єктив».

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 18:38;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці СКП “Харківзеленбуд” створили квіткову композицію, яка символічно об’єднує два райони міста – Холодногірський та Новобаварський.".