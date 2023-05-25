Холодногірський і Новобаварський райони Харкова “об’єднали” (відео)

Фахівці СКП “Харківзеленбуд” створили квіткову композицію, яка символічно об’єднує два райони міста – Холодногірський та Новобаварський.

“Тепер харківʼян та гостей при вʼїзді до міста зустрічає різнобарвʼя сурфінії ампельної”, – пишуть комунальники.

Відео: Харківська міськрада

Як вирощують квіти для парків Харкова, дивіться у сюжеті МГ «Об’єктив».