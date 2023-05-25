Холодногірський і Новобаварський райони Харкова “об’єднали” (відео)
Фахівці СКП “Харківзеленбуд” створили квіткову композицію, яка символічно об’єднує два райони міста – Холодногірський та Новобаварський.
“Тепер харківʼян та гостей при вʼїзді до міста зустрічає різнобарвʼя сурфінії ампельної”, – пишуть комунальники.
Відео: Харківська міськрада
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Як вирощують квіти для парків Харкова, дивіться у сюжеті МГ «Об’єктив».
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 18:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці СКП “Харківзеленбуд” створили квіткову композицію, яка символічно об’єднує два райони міста – Холодногірський та Новобаварський.".