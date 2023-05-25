Мужчин, незаконно выехавших за границу, планируют наказывать при возвращении

В Украине разрабатывают законопроект, чтобы наказать всех уклонистов, выехавших за границу во время действия военного положения. Об этом заявил в интервью РБК-Украина министр МВД Игорь Клименко.

Законопроект, которые сейчас разрабатывают, будет общей инициативой Верховной рады и правительства Украины. По словам Клименко, сейчас не предусмотрено никаких наказаний для мужчин, которые выехали за границу незаконно, а затем вернулись.

«На сегодняшний день таких правил и ограничений не установлено, но я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду нелегально перешел границу», — сказал Клименко.

Он считает, что в Украине разработают соответствующий закон. Сейчас специалисты изучают международный опыт.

«Каким образом обращаться с нашими гражданами, которые нарушили закон уже один раз. Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-либо ограничения по дальнейшему передвижению этих граждан как минимум за границу», — отметил Клименко.