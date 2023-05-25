Мужчин, незаконно выехавших за границу, планируют наказывать при возвращении
В Украине разрабатывают законопроект, чтобы наказать всех уклонистов, выехавших за границу во время действия военного положения. Об этом заявил в интервью РБК-Украина министр МВД Игорь Клименко.
Законопроект, которые сейчас разрабатывают, будет общей инициативой Верховной рады и правительства Украины. По словам Клименко, сейчас не предусмотрено никаких наказаний для мужчин, которые выехали за границу незаконно, а затем вернулись.
«На сегодняшний день таких правил и ограничений не установлено, но я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду нелегально перешел границу», — сказал Клименко.
Он считает, что в Украине разработают соответствующий закон. Сейчас специалисты изучают международный опыт.
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«Каким образом обращаться с нашими гражданами, которые нарушили закон уже один раз. Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-либо ограничения по дальнейшему передвижению этих граждан как минимум за границу», — отметил Клименко.
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 09:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украине разрабатывают законопроект, чтобы наказать всех уклонистов, выехавших за границу во время действия военного положения. Об этом заявил в интервью РБК-Украина министр МВД Игорь Клименко".