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Чоловіків, які незаконно виїхали за кордон, планують карати при поверненні

Політика 09:44   25.05.2023
Оксана Горун
Чоловіків, які незаконно виїхали за кордон, планують карати при поверненні

В Україні розробляють законопроєкт, щоб покарати всіх ухилянтів, які виїхали за кордон під час дії воєнного стану. Про це заявив в інтерв’ю РБК-Україна міністр МВС Ігор Клименко.

Законопроєкт, який зараз розробляють, буде спільною ініціативою Верховної ради та уряду України. За словами Клименка, наразі не передбачено жодних покарань для чоловіків, які виїхали за кордон незаконно, а потім повернулися.

“На сьогодні таких правил і обмежень не встановлено, але я думаю, що по закінченню війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон”, – сказав Клименко.

Він вважає, що в Україні буде розроблено відповідний закон. Наразі фахівці вивчають міжнародний досвід.

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“Яким чином поводитись з нашими громадянами, які порушили закон вже один раз. Вони мають відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон”, – зазначив Клименко.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Україна; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 09:44;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Україні розробляють законопроєкт, щоб покарати всіх ухилянтів, які виїхали за кордон під час дії воєнного стану. Про це заявив в інтерв’ю РБК-Україна міністр МВС Ігор Клименко".