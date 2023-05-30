На Донбассе погиб защитник Украины из Харьковской области

Глава Песочинской громады Олег Чернобай сообщил о смерти земляка — Вячеслава Онищенко. Он погиб 21 мая на Донбассе.

«Защищая Украину и нас с вами от врагов, героически погиб наш односельчанин, мужественный защитник – Онищенко Вячеслав Сергеевич, смело боровшийся за родную Родину и ее будущее. Каждое такое известие тяжелое и болезненное… Вячеслав Сергеевич достойно защищал страну на фронте в составе 2-го механизированного батальона воинской части А0501. Погиб 21 мая 2023 года в Донецкой области, проявив стойкость и мужество во время выполнения боевых задач», — сообщил Чернобай в facebook.