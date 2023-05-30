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На Донбассе погиб защитник Украины из Харьковской области

Происшествия 09:19   30.05.2023
Оксана Горун
На Донбассе погиб защитник Украины из Харьковской области Фото: fecebook Олега Чернобая

Глава Песочинской громады Олег Чернобай сообщил о смерти земляка — Вячеслава Онищенко. Он погиб 21 мая на Донбассе.

«Защищая Украину и нас с вами от врагов, героически погиб наш односельчанин, мужественный защитник – Онищенко Вячеслав Сергеевич, смело боровшийся за родную Родину и ее будущее. Каждое такое известие тяжелое и болезненное… Вячеслав Сергеевич достойно защищал страну на фронте в составе 2-го механизированного батальона воинской части А0501. Погиб 21 мая 2023 года в Донецкой области, проявив стойкость и мужество во время выполнения боевых задач», — сообщил Чернобай в facebook.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 09:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Песочинской громады Олег Чернобай сообщил о смерти земляка — Вячеслава Онищенко. Он погиб 21 мая на Донбассе".