На Донбассе погиб защитник Украины из Харьковской области
Фото: fecebook Олега Чернобая
Глава Песочинской громады Олег Чернобай сообщил о смерти земляка — Вячеслава Онищенко. Он погиб 21 мая на Донбассе.
«Защищая Украину и нас с вами от врагов, героически погиб наш односельчанин, мужественный защитник – Онищенко Вячеслав Сергеевич, смело боровшийся за родную Родину и ее будущее. Каждое такое известие тяжелое и болезненное… Вячеслав Сергеевич достойно защищал страну на фронте в составе 2-го механизированного батальона воинской части А0501. Погиб 21 мая 2023 года в Донецкой области, проявив стойкость и мужество во время выполнения боевых задач», — сообщил Чернобай в facebook.
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 09:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Песочинской громады Олег Чернобай сообщил о смерти земляка — Вячеслава Онищенко. Он погиб 21 мая на Донбассе".