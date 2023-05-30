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На Донбасі загинув захисник України із Харківської області

Події 09:19   30.05.2023
Оксана Горун
На Донбасі загинув захисник України із Харківської області Фото: фейсбук Олега Чернобая

Голова Пісочинської громади Олег Чернобай повідомив про смерть земляка – В’ячеслава Онищенка. Він загинув 21 травня на Донбасі.

Захищаючи Україну і нас з вами від ворогів, героїчно загинув наш односелець, мужній захисник – Онищенко В’ячеслав Сергійович, який відважно боровся за рідну Батьківщину та її майбутнє. Кожна така звістка є важкою та болісною… В’ячеслав Сергійович гідно боронив країну на фронті у складі 2 механізованого батальйону військової частини А0501. Загинув 21 травня 2023 року на Донеччині, виявивши стійкість і мужність під час виконання бойових завдань“, – повідомив Чернобай у фейсбуці.

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Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 09:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Пісочинської громади Олег Чернобай повідомив про смерть земляка – В’ячеслава Онищенка. Він загинув 21 травня на Донбасі".