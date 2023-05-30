На Донбасі загинув захисник України із Харківської області

Голова Пісочинської громади Олег Чернобай повідомив про смерть земляка – В’ячеслава Онищенка. Він загинув 21 травня на Донбасі.

“Захищаючи Україну і нас з вами від ворогів, героїчно загинув наш односелець, мужній захисник – Онищенко В’ячеслав Сергійович, який відважно боровся за рідну Батьківщину та її майбутнє. Кожна така звістка є важкою та болісною… В’ячеслав Сергійович гідно боронив країну на фронті у складі 2 механізованого батальйону військової частини А0501. Загинув 21 травня 2023 року на Донеччині, виявивши стійкість і мужність під час виконання бойових завдань“, – повідомив Чернобай у фейсбуці.