На Донбасі загинув захисник України із Харківської області
Фото: фейсбук Олега Чернобая
Голова Пісочинської громади Олег Чернобай повідомив про смерть земляка – В’ячеслава Онищенка. Він загинув 21 травня на Донбасі.
“Захищаючи Україну і нас з вами від ворогів, героїчно загинув наш односелець, мужній захисник – Онищенко В’ячеслав Сергійович, який відважно боровся за рідну Батьківщину та її майбутнє. Кожна така звістка є важкою та болісною… В’ячеслав Сергійович гідно боронив країну на фронті у складі 2 механізованого батальйону військової частини А0501. Загинув 21 травня 2023 року на Донеччині, виявивши стійкість і мужність під час виконання бойових завдань“, – повідомив Чернобай у фейсбуці.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 09:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Пісочинської громади Олег Чернобай повідомив про смерть земляка – В’ячеслава Онищенка. Він загинув 21 травня на Донбасі".