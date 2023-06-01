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Взрыв в Белгороде, по Шебекино армия рф ударила «Солнцепеком» (видео)

17:12   01.06.2023
Оксана Якушко
Взрыв в Белгороде, по Шебекино армия рф ударила «Солнцепеком» (видео)

Жители Белгорода сообщают о мощном взрыве, который прогремел после того, как над городом пролетел самолет.

 

 

«Жители Белгорода сообщают о взрыве в районе Харьковской горы. Улица Щорса перекрыта. Официальной информации пока нет», — передает издание Baza.

Позже власти Белгорода заявили, что на улице Харьковской горы упал беспилотник.

«Спецслужбы проверяют информацию о падении еще одного беспилотника в Белгороде. По предварительным данным, второй дрон упал в районе улицы Кутузова», — сообщило издание Baza.

Также сегодня армия рф открыла огонь из ТОС «Солнцепек» по приграничному городу Шебекино, даже не эвакуировав оттуда все мирное население.

Напомним, сегодня Русский добровольческий корпус и Легион «Свобода России» перешли границу и двинулись в боями в сторону Шебекино, к Белгороду.

 

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 17:12;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Белгорода сообщают о мощном взрыве, который прогремел после того, как над городом пролетел самолет.".