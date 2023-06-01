Взрыв в Белгороде, по Шебекино армия рф ударила «Солнцепеком» (видео)
Жители Белгорода сообщают о мощном взрыве, который прогремел после того, как над городом пролетел самолет.
«Жители Белгорода сообщают о взрыве в районе Харьковской горы. Улица Щорса перекрыта. Официальной информации пока нет», — передает издание Baza.
Позже власти Белгорода заявили, что на улице Харьковской горы упал беспилотник.
«Спецслужбы проверяют информацию о падении еще одного беспилотника в Белгороде. По предварительным данным, второй дрон упал в районе улицы Кутузова», — сообщило издание Baza.
Также сегодня армия рф открыла огонь из ТОС «Солнцепек» по приграничному городу Шебекино, даже не эвакуировав оттуда все мирное население.
Напомним, сегодня Русский добровольческий корпус и Легион «Свобода России» перешли границу и двинулись в боями в сторону Шебекино, к Белгороду.
Читайте также: Бои на Белгородщине: колонну «Град» уничтожили Легион и РДК у Шебекино (видео)
Бои на Белгородщине: РДК и Легион уже на окраинах Шебекино, бьют по Таволжанке
Белгородщина: жители Шебекино бегут в Белгород, ЛСР уничтожает технику врага
Новости по теме:
Вы читали новость: «Взрыв в Белгороде, по Шебекино армия рф ударила «Солнцепеком» (видео)»; из категории на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 17:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Белгорода сообщают о мощном взрыве, который прогремел после того, как над городом пролетел самолет.".