Взрыв в Белгороде, по Шебекино армия рф ударила «Солнцепеком» (видео)

Жители Белгорода сообщают о мощном взрыве, который прогремел после того, как над городом пролетел самолет.

«Жители Белгорода сообщают о взрыве в районе Харьковской горы. Улица Щорса перекрыта. Официальной информации пока нет», — передает издание Baza.

Позже власти Белгорода заявили, что на улице Харьковской горы упал беспилотник.

«Спецслужбы проверяют информацию о падении еще одного беспилотника в Белгороде. По предварительным данным, второй дрон упал в районе улицы Кутузова», — сообщило издание Baza.

Также сегодня армия рф открыла огонь из ТОС «Солнцепек» по приграничному городу Шебекино, даже не эвакуировав оттуда все мирное население.

Напомним, сегодня Русский добровольческий корпус и Легион «Свобода России» перешли границу и двинулись в боями в сторону Шебекино, к Белгороду.

Бои на Белгородщине: РДК и Легион уже на окраинах Шебекино, бьют по Таволжанке