Вибух у Бєлгороді, по Шебекіно армія рф вдарила «Сонцепьоком» (відео)
Жителі Бєлгорода повідомляють про потужний вибух, який пролунав після того, як над містом пролетів літак.
«Мешканці Бєлгорода повідомляють про вибух у районі Харківської гори. Вулиця Щорса перекрита. Офіційної інформації поки що немає», – передає видання Baza.
Пізніше влада Бєлгорода заявила, що на вулиці Харківської гори впав безпілотник.
“Спецслужби перевіряють інформацію про падіння ще одного безпілотника у Бєлгороді. За попередніми даними, другий дрон впав у районі вулиці Кутузова”, – повідомило видання Baza.
Також сьогодні армія рф відкрила вогонь з ВВС «Сонцепек» по прикордонному місту Шебекіно, навіть не евакуювавши звідти все мирне населення.
Нагадаємо, сьогодні Руський добровольчий корпус та Легіон «Свобода Росії» перейшли кордон і рушили в боями у бік Шебекіно, до Бєлгорода.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 17:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителі Бєлгорода повідомляють про потужний вибух, який пролунав після того, як над містом пролетів літак.".