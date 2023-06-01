Вибух у Бєлгороді, по Шебекіно армія рф вдарила «Сонцепьоком» (відео)

Жителі Бєлгорода повідомляють про потужний вибух, який пролунав після того, як над містом пролетів літак.

«Мешканці Бєлгорода повідомляють про вибух у районі Харківської гори. Вулиця Щорса перекрита. Офіційної інформації поки що немає», – передає видання Baza.

Пізніше влада Бєлгорода заявила, що на вулиці Харківської гори впав безпілотник.

“Спецслужби перевіряють інформацію про падіння ще одного безпілотника у Бєлгороді. За попередніми даними, другий дрон впав у районі вулиці Кутузова”, – повідомило видання Baza.

Також сьогодні армія рф відкрила вогонь з ВВС «Сонцепек» по прикордонному місту Шебекіно, навіть не евакуювавши звідти все мирне населення.

Нагадаємо, сьогодні Руський добровольчий корпус та Легіон «Свобода Росії» перейшли кордон і рушили в боями у бік Шебекіно, до Бєлгорода.