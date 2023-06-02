Харьковские копы спасли пса, оказавшегося в ловушке (фото)
Фото: УПП в Харьковской области
Работники патрульной полиции достали пса из технического колодца, в который тот упал и не мог выбраться самостоятельно.
Правоохранителей вызвал неравнодушный гражданин, который сам не смог помочь собаке, рассказывают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
«Инспекторы оперативно прибыли на место и заметили животное в ловушке. Иван Резник спустился в техническое отверстие и передал испуганного пса своим коллегам», — пишут копы.
Фото: УПП в Харьковской области
Читайте также: Три дня спасали птенца вороны из вентиляции метро в Харькове (видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Харьковские копы спасли пса, оказавшегося в ловушке (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 18:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работники патрульной полиции достали пса из технического колодца, в который тот упал и не мог выбраться самостоятельно.".