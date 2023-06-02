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Харьковские копы спасли пса, оказавшегося в ловушке (фото)

Общество 18:25   02.06.2023
Елена Нагорная
Харьковские копы спасли пса, оказавшегося в ловушке (фото) Фото: УПП в Харьковской области

Работники патрульной полиции достали пса из технического колодца, в который тот упал и не мог выбраться самостоятельно.

Правоохранителей вызвал неравнодушный гражданин, который сам не смог помочь собаке, рассказывают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Инспекторы оперативно прибыли на место и заметили животное в ловушке. Иван Резник спустился в техническое отверстие и передал испуганного пса своим коллегам», — пишут копы.


Фото: УПП в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 18:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работники патрульной полиции достали пса из технического колодца, в который тот упал и не мог выбраться самостоятельно.".