Харьковские копы спасли пса, оказавшегося в ловушке (фото)

Работники патрульной полиции достали пса из технического колодца, в который тот упал и не мог выбраться самостоятельно.

Правоохранителей вызвал неравнодушный гражданин, который сам не смог помочь собаке, рассказывают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Инспекторы оперативно прибыли на место и заметили животное в ловушке. Иван Резник спустился в техническое отверстие и передал испуганного пса своим коллегам», — пишут копы.



Фото: УПП в Харьковской области