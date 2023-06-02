Харківські копи врятували песика, який опинився в пастці (фото)
Працівники патрульної поліції дістали песика з технічного колодязя, в який той упав і не міг вибратися самостійно.
Правоохоронців викликав небайдужий громадянин, який також не зміг допомогти собаці, розповідають в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
“Інспектори оперативно прибули на місце та помітили тварину у пастці. Іван Різник спустився у технічний отвір та передав переляканого пса своїм колегам”, – пишуть копи.
Фото: УПП у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 18:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працівники патрульної поліції дістали песика з технічного колодязя, в який той упав і не міг вибратися самостійно.".