Харківські копи врятували песика, який опинився в пастці (фото)

Працівники патрульної поліції дістали песика з технічного колодязя, в який той упав і не міг вибратися самостійно.

Правоохоронців викликав небайдужий громадянин, який також не зміг допомогти собаці, розповідають в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

“Інспектори оперативно прибули на місце та помітили тварину у пастці. Іван Різник спустився у технічний отвір та передав переляканого пса своїм колегам”, – пишуть копи.



Фото: УПП у Харківській області