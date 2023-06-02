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Какая погода будет в Харькове в выходные — прогноз Укргидрометцентра

Общество 22:43   02.06.2023
Елена Нагорная
Какая погода будет в Харькове в выходные — прогноз Укргидрометцентра Фото: Василий Голосный

В выходные в Харькове Укргидрометцентр прогнозирует переменную облачность, днем в субботу возможен дождь.

В субботу, 3 июня, ночью ожидается переменная облачность, без осадков. Термометры будут показывать 12-14 градусов тепла. Днем возможен кратковременный дождь, температура — 23-25 градусов.

В воскресенье, 4 июня, — переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут 8-10 градусов, днем — 20-22 градуса.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 22:43;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В выходные в Харькове Укргидрометцентр прогнозирует переменную облачность, днем в субботу возможен дождь.".