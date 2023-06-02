Какая погода будет в Харькове в выходные — прогноз Укргидрометцентра
Фото: Василий Голосный
В выходные в Харькове Укргидрометцентр прогнозирует переменную облачность, днем в субботу возможен дождь.
В субботу, 3 июня, ночью ожидается переменная облачность, без осадков. Термометры будут показывать 12-14 градусов тепла. Днем возможен кратковременный дождь, температура — 23-25 градусов.
В воскресенье, 4 июня, — переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут 8-10 градусов, днем — 20-22 градуса.
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 22:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В выходные в Харькове Укргидрометцентр прогнозирует переменную облачность, днем в субботу возможен дождь.".