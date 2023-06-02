Какая погода будет в Харькове в выходные — прогноз Укргидрометцентра

В выходные в Харькове Укргидрометцентр прогнозирует переменную облачность, днем в субботу возможен дождь.

В субботу, 3 июня, ночью ожидается переменная облачность, без осадков. Термометры будут показывать 12-14 градусов тепла. Днем возможен кратковременный дождь, температура — 23-25 градусов.

В воскресенье, 4 июня, — переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут 8-10 градусов, днем — 20-22 градуса.