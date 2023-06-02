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Яка погода буде в Харкові у вихідні – прогноз Укргідрометцентру

Суспільство 22:43   02.06.2023
Олена Нагорна
Яка погода буде в Харкові у вихідні – прогноз Укргідрометцентру Фото: Василь Голосний

У вихідні в Харкові Укргідрометцентр прогнозує мінливу хмарність, удень у суботу можливий дощ.

У суботу, 3 червня, вночі очікується мінлива хмарність, без опадів. Термометри показуватимуть 12-14 градусів тепла. Вдень можливий короткочасний дощ, температура – 23-25 ​​градусів.

У неділю, 4 червня, – мінлива хмарність, без опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть 8-10 градусів, удень – 20-22 градуси.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 22:43;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вихідні в Харкові Укргідрометцентр прогнозує мінливу хмарність, удень у суботу можливий дощ.".