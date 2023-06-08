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Ракетный удар по Харьковщине: Синегубов показал последствия (фото)

Происшествия 08:40   08.06.2023
Оксана Горун
Ракетный удар по Харьковщине: Синегубов показал последствия (фото) Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что вечером 7 июня под ракетный удар попало село Малиновка Чугуевского района. Там повреждено гражданское предприятие.

«Около 23:00 враг нанес удар по ЗРК С-300 по с. Малиновка Чугуевского района, повреждено гражданское предприятие. К счастью, без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Он сообщил, что за сутки армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

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Последствия обстрелов Харьковщины 7 июня 2023
Фото: telegram Олега Синегубова

«В Волчанске Чугуевского района повреждены шесть частных жилых домов, автомобиль и здания гражданского предприятия. Произошли пожары. В селе Стрелечья Харьковского района враг попал из танка в многоквартирный дом. Уничтожена квартира на 5 этаже, произошел пожар», — сообщил начальник ХОВА.

Последствия обстрелов Харьковщины 7 июня 2023 3
Фото: telegram Олега Синегубова
Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 08:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что вечером 7 июня под ракетный удар попало село Малиновка Чугуевского района. Там повреждено гражданское предприятие".