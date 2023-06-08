Ракетный удар по Харьковщине: Синегубов показал последствия (фото)
Фото: telegram Олега Синегубова
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что вечером 7 июня под ракетный удар попало село Малиновка Чугуевского района. Там повреждено гражданское предприятие.
«Около 23:00 враг нанес удар по ЗРК С-300 по с. Малиновка Чугуевского района, повреждено гражданское предприятие. К счастью, без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.
Он сообщил, что за сутки армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.
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«В Волчанске Чугуевского района повреждены шесть частных жилых домов, автомобиль и здания гражданского предприятия. Произошли пожары. В селе Стрелечья Харьковского района враг попал из танка в многоквартирный дом. Уничтожена квартира на 5 этаже, произошел пожар», — сообщил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 08:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что вечером 7 июня под ракетный удар попало село Малиновка Чугуевского района. Там повреждено гражданское предприятие".