Ракетний удар по Харківщині: Синєгубов показав наслідки (фото)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що увечері 7 червня під ракетний удар потрапило село Малинівка Чугуївського району. Там пошкоджено цивільне підприємство.

“Близько 23:00 ворог завдав удару з ЗРК С-300 по с. Малинівка Чугуївського району, пошкоджено цивільне підприємство. На щастя, без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він повідомив, що за добу армія РФ обстрілювала населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.

“У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено 6 приватних житлових будинків, автомобіль та будівлі цивільного підприємства. Сталися пожежі. У с. Стрілеча Харківського району ворог влучив з танка в багатоквартирний будинок. Знищено квартиру на 5 поверсі, сталася пожежа“, — повідомив начальник ХОВА.