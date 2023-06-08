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Ракетний удар по Харківщині: Синєгубов показав наслідки (фото)

Події 08:40   08.06.2023
Оксана Горун
Ракетний удар по Харківщині: Синєгубов показав наслідки (фото) Фото: телеграм Олега Синєгубова

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що увечері 7 червня під ракетний удар потрапило село Малинівка Чугуївського району. Там пошкоджено цивільне підприємство.

“Близько 23:00 ворог завдав удару з ЗРК С-300 по с. Малинівка Чугуївського району, пошкоджено цивільне підприємство. На щастя, без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він повідомив, що за добу армія РФ обстрілювала населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.

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Наслідки обстрілів Харківщини 7 червня 2023
Фото: телеграм Олега Синєгубова

У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено 6 приватних житлових будинків, автомобіль та будівлі цивільного підприємства. Сталися пожежі. У с. Стрілеча Харківського району ворог влучив з танка в багатоквартирний будинок. Знищено квартиру на 5 поверсі, сталася пожежа“, — повідомив начальник ХОВА.

Наслідки обстрілів Харківщини 7 червня 2023 3
Фото: телеграм Олега Синєгубова
Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 08:40;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що увечері 7 червня під ракетний удар потрапило село Малинівка Чугуївського району. Там пошкоджено цивільне підприємство".