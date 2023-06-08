Ракетний удар по Харківщині: Синєгубов показав наслідки (фото)
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що увечері 7 червня під ракетний удар потрапило село Малинівка Чугуївського району. Там пошкоджено цивільне підприємство.
“Близько 23:00 ворог завдав удару з ЗРК С-300 по с. Малинівка Чугуївського району, пошкоджено цивільне підприємство. На щастя, без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Він повідомив, що за добу армія РФ обстрілювала населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.
Читайте також: На Харківщині чоловік підірвався на міні “Пелюстка” посеред поля – ДСНС
“У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено 6 приватних житлових будинків, автомобіль та будівлі цивільного підприємства. Сталися пожежі. У с. Стрілеча Харківського району ворог влучив з танка в багатоквартирний будинок. Знищено квартиру на 5 поверсі, сталася пожежа“, — повідомив начальник ХОВА.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ракетний удар по Харківщині: Синєгубов показав наслідки (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 08:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що увечері 7 червня під ракетний удар потрапило село Малинівка Чугуївського району. Там пошкоджено цивільне підприємство".