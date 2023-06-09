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Ракетный удар по окрестностям Харькова и обстрелы области: данные Генштаба

Происшествия 18:49   09.06.2023
Оксана Горун
Ракетный удар по окрестностям Харькова и обстрелы области: данные Генштаба

В вечерней сводке Генштаб ВСУ проинформировал об обстреле более 20 населенных пунктов Харьковщины, а также ракетном ударе вблизи Харькова.

«В течение суток враг нанес восемь ракетных ударов по гражданским домам города Звягель Житомирской области и по окрестностям Харькова. Кроме того, нанес 58 авиационных ударов и произвел 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам», — отметили в Генштабе.

Также армия РФ обстреляла более 20 населенных пунктов Харьковщины на Слобожанском направлении. В том числе: Басово, Ветеринарное, Высокую Яругу, Избицкое, Верхнюю Писаревку, Гатище, Волчанск, Бочковое, Бударки и Землянки.

«На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области», — дополнили в сводке.

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За сутки на фронте в Украине произошло 27 боевых столкновений. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и два – по ЗРК противника. Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов и пять артиллерийских подразделений врага на огневых позициях.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 18:49;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В вечерней сводке Генштаб ВСУ проинформировал об обстреле более 20 населенных пунктов Харьковщины, а также ракетном ударе вблизи Харькова".