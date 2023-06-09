Ракетный удар по окрестностям Харькова и обстрелы области: данные Генштаба

В вечерней сводке Генштаб ВСУ проинформировал об обстреле более 20 населенных пунктов Харьковщины, а также ракетном ударе вблизи Харькова.

«В течение суток враг нанес восемь ракетных ударов по гражданским домам города Звягель Житомирской области и по окрестностям Харькова. Кроме того, нанес 58 авиационных ударов и произвел 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам», — отметили в Генштабе.

Также армия РФ обстреляла более 20 населенных пунктов Харьковщины на Слобожанском направлении. В том числе: Басово, Ветеринарное, Высокую Яругу, Избицкое, Верхнюю Писаревку, Гатище, Волчанск, Бочковое, Бударки и Землянки.

«На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области», — дополнили в сводке.

За сутки на фронте в Украине произошло 27 боевых столкновений. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и два – по ЗРК противника. Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов и пять артиллерийских подразделений врага на огневых позициях.