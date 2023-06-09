Ракетный удар по окрестностям Харькова и обстрелы области: данные Генштаба
В вечерней сводке Генштаб ВСУ проинформировал об обстреле более 20 населенных пунктов Харьковщины, а также ракетном ударе вблизи Харькова.
«В течение суток враг нанес восемь ракетных ударов по гражданским домам города Звягель Житомирской области и по окрестностям Харькова. Кроме того, нанес 58 авиационных ударов и произвел 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам», — отметили в Генштабе.
Также армия РФ обстреляла более 20 населенных пунктов Харьковщины на Слобожанском направлении. В том числе: Басово, Ветеринарное, Высокую Яругу, Избицкое, Верхнюю Писаревку, Гатище, Волчанск, Бочковое, Бударки и Землянки.
«На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области», — дополнили в сводке.
Читайте также: На Харьковщине загрязнение воздуха после «прилета»: людей просят не гулять
За сутки на фронте в Украине произошло 27 боевых столкновений. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и два – по ЗРК противника. Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов и пять артиллерийских подразделений врага на огневых позициях.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Ракетный удар по окрестностям Харькова и обстрелы области: данные Генштаба»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 18:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В вечерней сводке Генштаб ВСУ проинформировал об обстреле более 20 населенных пунктов Харьковщины, а также ракетном ударе вблизи Харькова".