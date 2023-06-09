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Ракетний удар по околицях Харкова та обстріли області: дані Генштабу

Події 18:49   09.06.2023
Оксана Горун
Ракетний удар по околицях Харкова та обстріли області: дані Генштабу

У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ поінформував про обстріл понад 20 населених пунктів Харківщини, а також ракетний удар поблизу Харкова.

“Протягом доби, ворог завдав 8 ракетних ударів по цивільних будинках міста Звягель Житомирської області та по околицях Харкова. Крім того, завдав 58 авіаційних ударів та здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах“, – зазначили в Генштабі.

Також армія РФ обстріляла понад 20 населених пунктів Харківщини на Слобожанському напрямку. У тому числі: Басове, Ветеринарне, Високу Яругу, Ізбицьке, Верхню Писарівку, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки та Землянки.

“На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області”, – доповнили у зведенні.

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За добу на фронті в Україні сталося 27 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та два – по ЗРК противника. Ракетні війська та артилерія за добу вразили чотири пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів та п’ять артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 18:49;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ поінформував про обстріл понад 20 населених пунктів Харківщини, а також ракетний удар поблизу Харкова".