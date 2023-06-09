С завтрашнего дня два харьковских автобуса поменяют маршруты на два месяца

Автобусы №20е и №77е с субботы, 10 июня по 10 августа будут курсировать по измененному маршруту.

Это связано с выполнением аварийных работ по замене участка теплотрассы, сообщают в Харьковском горсовете.

Автобусы будут курсировать следующим образом:

№20е: ст. м. «Научная» – пр. Науки – ул. Отакара Яроша – ул. 23 Августа – ул. Космонавтов – ул. Деревянко — ул. Балакирева – пер. Балакирева (больница скорой неотложной помощи);

№77е: пер. Балакирева (больница скорой неотложной помощи) – ул. Балакирева – ул. Деревянко — ул. Космонавтов – ул. 23 Августа – ул. Клочковская – пр-д 2-й Панасовский – ул. Большая Панасовская – ул. Евгения Котляра (железнодорожный вокзал).

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