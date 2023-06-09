Відзавтра два харківські автобуси змінять маршрути на два місяці
Автобуси №20е та №77е з суботи, 10 червня по 10 серпня курсуватимуть за зміненим маршрутом.
Це пов’язано з виконанням аварійних робіт з заміни ділянки теплотраси, повідомляють у Харківській міськраді.
У цей період автобуси курсуватимуть так:
№20е: ст. м. «Наукова» – пр. Науки – вул. Отакара Яроша – вул. 23 Серпня – вул. Космонавтів – вул. Дерев’янка – вул. Балакірєва – пров. Балакірєва (лікарня швидкої невідкладної допомоги);
№77е: пров. Балакірєва (лікарня швидкої невідкладної допомоги) – вул. Балакірєва – вул. Дерев’янка – вул. Космонавтів – вул. 23 Серпня – вул. Клочківська – пр-д 2-й Панасівський – вул. Велика Панасівська – вул. Євгена Котляра (залізничний вокзал).
Читайте також: Один із харківських автобусів змінює маршрут із 2 червня
Новини за темою:
Ви читали новину: «Відзавтра два харківські автобуси змінять маршрути на два місяці»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 14:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автобуси №20е та №77е з суботи, 10 червня по 10 серпня курсуватимуть за зміненим маршрутом.".