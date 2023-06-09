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Відзавтра два харківські автобуси змінять маршрути на два місяці

Суспільство 14:13   09.06.2023
Вікторія Яковенко
Відзавтра два харківські автобуси змінять маршрути на два місяці

Автобуси №20е та №77е з суботи, 10 червня по 10 серпня курсуватимуть за зміненим маршрутом.

Це пов’язано з виконанням аварійних робіт з заміни ділянки теплотраси, повідомляють у Харківській міськраді.

У цей період автобуси курсуватимуть так:

№20е: ст. м. «Наукова» – пр. Науки – вул. Отакара Яроша – вул. 23 Серпня – вул. Космонавтів – вул. Дерев’янка – вул. Балакірєва – пров. Балакірєва (лікарня швидкої невідкладної допомоги);

№77е: пров. Балакірєва (лікарня швидкої невідкладної допомоги) – вул. Балакірєва – вул. Дерев’янка – вул. Космонавтів – вул. 23 Серпня – вул. Клочківська – пр-д 2-й Панасівський – вул. Велика Панасівська – вул. Євгена Котляра (залізничний вокзал).

Читайте також: Один із харківських автобусів змінює маршрут із 2 червня

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 14:13;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автобуси №20е та №77е з суботи, 10 червня по 10 серпня курсуватимуть за зміненим маршрутом.".