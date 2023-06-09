В Харькове патрульные «лечили» пострадавшего до приезда «скорой»

Патрульные полицейские оказали помощь мужчине, потерявшему сознание на Полтавском Шляхе днем 9 июня.

«Сегодня днем, патрулируя на улице Полтавский Шлях, полицейские заметили на обочине гражданина, который внезапно потерял сознание и упал на проезжую часть. Инспекторы Константин Водопьянов и Анатолий Каракозов сразу пришли на помощь пострадавшему. Патрульные вызвали бригаду «скорой», параллельно приводя мужчину в сознание. Обнаружив у гражданина кровотечение на затылочном участке головы, полицейские наложили повязку и контролировали состояние мужчины до приезда медиков, которые госпитализировали его», — сообщили на странице Патрульной полиции Харьковщины в facebook.

Полицейские пожелали своему внезапному подопечному скорейшего выздоровления.