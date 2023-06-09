У Харкові патрульні “лікували” потерпілого до приїзду “швидкої”
Патрульні поліцейські надали допомогу чоловікові, який втратив свідомість на Полтавському Шляху вдень 9 червня.
“Сьогодні вдень, патрулюючи на вулиці Полтавський Шлях, поліцейські помітили на узбіччі громадянина, який раптово знепритомнів та впав на проїжджу частину.Інспектори Костянтин Водоп’янов та Анатолій Каракозов одразу прийшли на допомогу постраждалому. Патрульні викликали бригаду швидкої, паралельно приводячи чоловіка до тями. Виявивши у громадянина кровотечу на потиличній ділянці голови, поліцейські наклали пов’язку та контролювали стан чоловіка до приїзду медиків, які ушпиталили його”, – повідомили на сторінці Патрульної поліції Харківщини у фейсбуці.
Поліціянти побажали своєму раптовому підопічному якнайшвидшого одужання.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 22:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульні поліцейські надали допомогу чоловікові, який втратив свідомість на Полтавському Шляху вдень 9 червня".