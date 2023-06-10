Лже-медики на Харьковщине украли у пенсионерки 100 тыс. грн и золото

На Харьковщине полиция сообщила о подозрении двум мужчинам, которые, прикидываясь медработниками, обворовывали пожилых людей.

«13 апреля в поселке Новая Водолага злоумышленники пришли в квартиру 82-летней женщины и представились медицинскими работниками, которые оказывают помощь пожилым людям. Один под предлогом диагностики наложил на глаза пенсионерки повязку аппарата для измерения внутричерепного давления. Другой тем временем шарил по комнате. Когда «медики» ушли, потерпевшая обнаружила исчезновение 100 тысяч гривен и золотых изделий», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как оказалось, таким же образом ограбили еще одну женщину — 84 лет — в Песочине. У нее из дома вынесли не только 10 тысяч гривен, но даже иконы.

Полиция установила, что к преступлениям причастны два уроженца Полтавской области. 35-летние мужчины приезжали «гастролировать» на Харьковщину. Один из них — неоднократно судимый, в том числе в 2020 году за имущественное преступление. Задержали «гастролеров» в Валках на блокпосте. Им уже сообщили о подозрении в краже. Сейчас проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям.