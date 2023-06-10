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“Медики” на Харківщині вкрали у пенсіонерки 100 тис. грн і золото

Події 20:53   10.06.2023
Оксана Горун
“Медики” на Харківщині вкрали у пенсіонерки 100 тис. грн і золото

На Харківщині поліція повідомила про підозру двом чоловікам, які, прикидаючись медпрацівниками, обкрадали людей похилого віку.

“13 квітня в селищі Нова Водолага зловмисники прийшли до квартири 82-річної жінки та представились медичними працівниками, які надають допомогу особам похилого віку. Один, під приводом діагностики, наклав на очі пенсіонерки пов’язку апарату для вимірювання внутрішньочерепного тиску. Інший тим часом нишпорив по кімнаті. Коли «медики» пішли, потерпіла виявила зникнення 100 тисяч гривень та золотих виробів”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Як виявилося, так само пограбували ще одну жінку – 84 років – у Пісочині. У неї з дому винесли не лише 10 тисяч гривень, а й навіть ікони.

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Поліція встановила, що до злочинів причетні двоє уродженців Полтавської області. 35-річні чоловіки приїжджали “гастролювати” на Харківщину. Один із них – неодноразово засуджений, зокрема у 2020 році за майновий злочин. Затримали “гастролерів” у Валках на блокпості. Їм уже повідомили про підозру в крадіжці. Наразі перевіряють їх на причетність до аналогічних злочинів.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2023 в 20:53;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині поліція повідомила про підозру двом чоловікам, які, прикидаючись медпрацівниками, обкрадали людей похилого віку".