На Харьковщине армия РФ применила «тактику выжженной земли»
Оккупанты из РФ артиллерией сравняли с землей село на Купянском направлении, сообщил в эфире нацмарафона командир роты ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОМБр Юрий Федоренко.
«Есть населенный пункт Масютовка. Оккупант этот небольшой населенный пункт, это село, своей артиллерией просто сравнял с землей. И соответственно после того, как там не осталось ни одной позиции, противник совершил некоторые маневры и занял определенные позиции. Но здесь следует отметить, что Силы обороны стабилизировали эту ситуацию, сделали невозможным дальнейшее продвижение противника, а также частично выбили его с занимаемых позиций и улучшили свое положение. Также надежно держат рубежи», — сообщил Федоренко.
То, что творит армия РФ с населенными пунктами Харьковщины у линии фронта, командир назвал «тактикой выжженной земли». Кроме того, он отметил, что к полному уничтожению целых населенных пунктов российские военные добавили «новшество» в виде нанесения максимального урона экологии.
«К примеру, противник взорвал распределительную аммиачную станцию. Что является, с экологической точки зрения, чрезвычайно серьезной проблемой. Как для проживающих на прифронтовых территориях, так и в целом касаемо общей экологической ситуации, которая есть у нас в государстве и плюс — за его пределами. Потому что аммиак – это ядовитое опасное вещество», — отметил воин 92 ОМБр.
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Федоренко подчеркнул, что защитники Украины делают все для того, чтобы минимизировать наносимый противником урон. В частности — ведут активную контрбатарейную борьбу.
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2023 в 14:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты из РФ артиллерией сравняли с землей село на Купянском направлении, сообщил в эфире нацмарафона командир роты ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОМБр Юрий Федоренко".