На Харківщині армія РФ застосувала “тактику випаленої землі”

Окупанти з РФ артилерією зрівняли із землею село на Куп’янському напрямку, повідомив в етері нацмарафону командир роти ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОМБр Юрій Федоренко.

“Є населений пункт Масютівка. Окупант цей невеличкий населений пункт, це село, своєю артилерією просто зрівняв із лицем землі. І відповідно, після того, як там не залишилося жодної позиції, противник здійснив деякі маневри та зайняв певні позиції. Але тут варто зауважити, що Сили оборони стабілізували цю ситуацію, унеможливили подальше просування противника, а також частково вибили його із займаних позицій і покращили своє положення. Також надійно тримають рубежі. Противник успіху на цьому відтинку не має”, — повідомив Федоренко.

Те, що творить армія РФ із населеними пунктами Харківщини біля лінії фронту, командир назвав “тактикою випаленої землі”. Крім того, він зазначив, що до повного знищення цілих населених пунктів російські військові додали “нововведення” у вигляді завдання максимальної шкоди екології.

“Приміром, противник підірвав розподільчу аміачну станцію, що є з екологічної точки зору надзвичайно серйозною проблемою – як із точки зору тих людей, які проживають у прифронтових територіях, так і в цілому по загальній екологічній ситуації, яка є у нас в державі та плюс – за її межами, тому що аміак – це отруйна небезпечна речовина”, – зазначив воїн 92 ОМБр.

Федоренко підкреслив, що захисники України роблять все для того, щоб мінімізувати шкоду, яку завдає противник. Зокрема – ведуть активну контрбатарейну боротьбу.