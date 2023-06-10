«Никто не будет этого делать за тебя»: как работают харьковские волонтеры

Военным – тепловизионные прицелы, детям – специфическое питание, больницам у фронта – самые необходимые лекарства. Харьковские волонтеры доставляют важные грузы под обстрелами, а во время оккупации передавали их «обходными путями» на оккупированные территории. Подробности – в сюжете МГ «Объектив».

Победа одерживается на поле боя. Но за скорейшую победу борются не только на фронте. Волонтеры занимаются и военными, и гражданскими. Качественное снаряжение и технические приборы, медикаменты, питание. Одним словом, очень важен надежный тыл. С какими сложностями сталкиваются волонтеры? Как отличается волонтерство до полномасштабного вторжения, в начале войны и сейчас. Корреспонденты МГ «Объектив» пообщались с несколькими украинскими и австрийскими волонтерами, военными, с теми, кому помощь предназначена.

Микроавтобус паркуется у входа Харьковской областной детской клинической больницы. В этот раз волонтеры получили запрос от врачей на профилактические препараты для маленьких пациентов, одноразовые медицинские изделия, энтеральное питание.

Михаил Ермолаев, заведующий детским гастроцентром Харьковской ОДКБ, кандидат медицинских наук

Получили партию лечебного питания. Лечебное питание – это особый вид питания, который мы используем. Причем используем с высоким эффектом для детей, имеющих нарушение всасывания, дефицит массы тела. И благодаря качественному составу этих смесей дети гораздо лучше поддаются нашему лечению и прибавляют в весе.

Сотрудничество благотворительного фонда с детской больницей продолжается уже много лет. С началом полномасштабной войны РФ против Украины помогать стало труднее. Но волонтеры считают, что приходить на помощь в трудные времена еще важнее, чем раньше.

Геннадий Ткаченко, волонтер БФ «Заповіт» Саркиса Давтяна

С детской больницей все просто. У этой больницы очень устойчивые связи с фондом Саркиса Давтяна. Это была такая волонтерская деятельность. Тогда, когда волонтерская деятельность еще не была распространена. Понимаете, 20 лет тому назад.

Также Благотворительный Фонд «Заповіт» Саркиса Давтяна с первых дней полномасштабного вторжения РФ поддерживал украинских беженцев в Австрии: волонтеры встречали людей, помогали с поиском временного жилья, покупали им продукты питания, средства гигиены, одежду и другие вещи первой необходимости, организовывали отправку гуманитарных грузов в Украину. Война РФ против Украины длится около полутора лет. В настоящее время благотворительный фонд передает значительные суммы на нужды ВСУ и теробороны. Обеспечивает силы обороны оборудованием и техникой.

Первые наши бои – это освобождение Ольховки, а затем и Русской Лозовой. Когда ночные бои, у тебя нет возможности смотреть в тепловизор и стрелять. Конечно, была потребность в тепловизионных прицелах. Они значительно облегчили жизнь. Поэтому на вопрос: «Что нужно?» — ответ: «Нужен такой прицел». Ответ короткий: «Хорошо, понял, сделаем».

Давние связи объединяют волонтеров и с жителями райцентра на севере Харьковской области, почти на самой границе с РФ. Волчанск — один из освобожденных от рашистов украинских городов, где жить очень тяжело. Это связано и с географией города, и с логистикой. С одной стороны – РФ, с другой – почти отсутствующие дороги и взорванные мосты.

Сергей Ивашкевич, волонтер БФ «Заповіт» Саркиса Давтяна

Волчанская больница. У них самая сложная ситуация, я думаю, в Украине. Их постоянно обстреливают, они постоянно под бомбежкой. И самое сложное состоит в том, чтобы туда доставить тот же гуманитарный груз, те же медикаменты. Это всегда очень большая проблема. Дорог туда нет, все разбито, все развалено. Все отказываются туда ехать, и там постоянно обстрелы, это мешает помогать этой больнице.

Непрогнозируемость развития ситуации, отсутствие логистики, неплатежеспособность клиентов приводят к тому, что бизнес в Волчанске не может восстановиться. Банки не работают. «Новая почта» после освобождения так и не возобновила работу. «Укрпочта» из-за обстрелов вновь закрылась.

Константин Тищенко, директор КНП «Волчанская центральная районная больница»

Простой вопрос питания больных. Но, к сожалению, сегодня с нами не хочет никто заключать договор. Потому что везти нам продукты питания — это большой риск, и не хотят предприниматели этого делать.

Геннадий Ткаченко, волонтер БФ «Заповіт» Саркиса Давтяна

Мы поняли, что находившиеся в оккупации люди должны получать от Украины помощь. Чтобы они чувствовали, что Украина их не только не забыла, Украина помогает им в эти трудные времена.

Во время войны тяжело всем. Но людям с инвалидностью еще труднее. Детям с инвалидностью спастись, выжить во время войны без посторонней помощи почти невозможно. Они полностью зависят от тех, кто помогает им. В Шевченковском детском доме-интернате проживают детки с инвалидностью в возрасте от четырех до 18 лет, с нарушениями физического, интеллектуального развития и психическими расстройствами, которые по состоянию здоровья нуждаются в постороннем уходе.

Сергей Ивашкевич, волонтер БФ «Заповіт» Саркиса Давтяна

Детский дом в Шевченково, в котором больные дети. Мы им помогаем уже восемь или даже десять лет. Когда они были в оккупации, была очень сложная ситуация с поставкой продуктов и медикаментов.

Эти кадры сделаны в июле 2022 года. Тогда поселок Шевченково был еще под оккупацией. И украинское государство почти никак не могло помогать медицинскому учреждению. Волонтер Владимир Колий переносит лекарства, переданные благотворителями, с украинской территории на временно оккупированную, где находился Шевченковский детский дом-интернат.

Всем большое спасибо, мы будем выезжать, передавать, я вас всех люблю, Слава Украине!

Геннадий Ткаченко, волонтер БФ «Заповіт» Саркиса Давтяна

Когда мы начали доставлять гуманитарную помощь, мы были в контакте с директором этого заведения, а также воспитанником этого заведения, который знал потребности. Он лично подключился к тому, как доставить. Какими-то коридорами в заведение.

Владимир Колий, волонтер

С медикаментами там очень тяжело, дети начали нервничать, потому что нет витаминов, нет добавок, уколов нет вообще.

Волонтеры помогают. Это приближает победу. В то же время у них постоянный эмоциональный контакт с теми, кто страдает. Уже пятнадцать месяцев. Волонтеры фонда говорят, что когда становится морально тяжело, сравнивают свою усталость с усталостью тех, кто на передовой. Это помогает.

Сергей Ивашкевич, волонтер БФ «Заповіт»Саркиса Давтяна

Есть работа, дело. Ты ее начал – нужно продолжать. Есть обязательства. Ты там заказал, попросили. Ты не можешь отказаться от той или иной вещи. Ты должен это сделать, потому что ты понимаешь, что тебя никто не заменит. Никто не поедет, никто этого не будет делать за тебя. Сейчас время, когда нужно помогать. Надо ехать, нужно стараться, нужно делать то, что можно делать. И все.