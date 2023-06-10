По Харьковщине прилетел «Калибр»: информация ХОВА
Фото: Вадим Беликов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ ударила по Харьковской области ракетой «Калибр». Обошлось без разрушений.
«По с. Котляры Харьковского района оккупанты нанесли удар ракетой «Калибр». Зафиксировано попадание в землю. Без масштабных разрушений и пострадавших», — написал Синегубов в telegram.
Он также проинформировал про ночную атаку беспилотниками, в результате которой есть погибший и пострадавший в Богодуховском районе. В целом за сутки в регионе погиб один человек и ранены трое. Все пострадавшие — мужчины.
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2023 в 09:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ ударила по Харьковской области ракетой «Калибр». Обошлось без разрушений".