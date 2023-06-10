По Харьковщине прилетел «Калибр»: информация ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ ударила по Харьковской области ракетой «Калибр». Обошлось без разрушений.

«По с. Котляры Харьковского района оккупанты нанесли удар ракетой «Калибр». Зафиксировано попадание в землю. Без масштабных разрушений и пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Он также проинформировал про ночную атаку беспилотниками, в результате которой есть погибший и пострадавший в Богодуховском районе. В целом за сутки в регионе погиб один человек и ранены трое. Все пострадавшие — мужчины.