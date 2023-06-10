По Харківщині прилетів “Калібр”: інформація ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ вдарила по Харківській області ракетою “Калібр”. Обійшлося без руйнувань.
“По с. Котляри Харківського району окупанти завдали удару ракетою “Калібр”. Зафіксовано влучання в землю. Без масштабних руйнувань та постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Він також поінформував про нічну атаку безпілотниками, внаслідок якої є загиблий та постраждалий у Богодухівському районі. Загалом за добу в регіоні загинула одна людина та поранено троє. Усі постраждалі – чоловіки.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2023 в 09:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ вдарила по Харківській області ракетою “Калібр”. Обійшлося без руйнувань".