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По Харківщині прилетів “Калібр”: інформація ХОВА

Події 09:17   10.06.2023
Оксана Горун
По Харківщині прилетів “Калібр”: інформація ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ вдарила по Харківській області ракетою “Калібр”. Обійшлося без руйнувань.

“По с. Котляри Харківського району окупанти завдали удару ракетою “Калібр”. Зафіксовано влучання в землю. Без масштабних руйнувань та постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він також поінформував про нічну атаку безпілотниками, внаслідок якої є загиблий та постраждалий у Богодухівському районі. Загалом за добу в регіоні загинула одна людина та поранено троє. Усі постраждалі – чоловіки.

Читайте також: Вночі Харківщину атакували безпілотниками. Синєгубов повідомив про загиблого

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2023 в 09:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ вдарила по Харківській області ракетою “Калібр”. Обійшлося без руйнувань".