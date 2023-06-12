Обмен пленными: домой вернулись воины из Харьковской области

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что среди украинских защитников, которых обменяли, — воины из Харьковщины.

«Состоялся очередной масштабный обмен пленными. Домой вернулись 95 наших защитников, в том числе и бойцы из Харьковской области», — написал Синегубов в telegram.

Он сообщил, что помощь в возвращении пленных украинских воинов, в том числе, оказал Восточный региональный центр обращения с военнопленными, находящийся в Харькове.

«ХОВА держит постоянную связь и поддерживает семьи наших попавших в плен военных. Освобождение каждого украинского воина – это очень важно. Продолжаем прилагать максимум усилий для скорейшего возвращения домой всех наших бойцов», — подчеркнул начальник ХОВА.