Обмен пленными: домой вернулись воины из Харьковской области
Фото: telegram Олега Синегубова
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что среди украинских защитников, которых обменяли, — воины из Харьковщины.
«Состоялся очередной масштабный обмен пленными. Домой вернулись 95 наших защитников, в том числе и бойцы из Харьковской области», — написал Синегубов в telegram.
Он сообщил, что помощь в возвращении пленных украинских воинов, в том числе, оказал Восточный региональный центр обращения с военнопленными, находящийся в Харькове.
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«ХОВА держит постоянную связь и поддерживает семьи наших попавших в плен военных. Освобождение каждого украинского воина – это очень важно. Продолжаем прилагать максимум усилий для скорейшего возвращения домой всех наших бойцов», — подчеркнул начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 08:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что среди украинских защитников, которых обменяли, — воины из Харьковщины".