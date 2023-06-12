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Обмін полоненими: додому повернулися воїни з Харківської області

Суспільство 08:06   12.06.2023
Оксана Горун
Обмін полоненими: додому повернулися воїни з Харківської області

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед українських захисників, яких обміняли, – воїни із Харківщини.

“Відбувся черговий масштабний обмін полоненими. Додому повернулися 95 наших захисників, в тому числі й бійці з Харківщини”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він повідомив, що допомогу в поверненні полонених українських воїнів, у тому числі надав Східний регіональний центр поводження з військовополоненими, який знаходиться в Харкові.

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ХОВА тримає постійний зв’язок та підтримує родини наших військових, які потрапили в полон. Звільнення кожного українського воїна – це надзвичайно важливо. Продовжуємо докладати максимум зусиль для якнайшвидшого повернення додому усіх наших бійців“, – підкреслив начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 08:06;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед українських захисників, яких обміняли, – воїни із Харківщини".