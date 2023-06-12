Обмін полоненими: додому повернулися воїни з Харківської області

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед українських захисників, яких обміняли, – воїни із Харківщини.

“Відбувся черговий масштабний обмін полоненими. Додому повернулися 95 наших захисників, в тому числі й бійці з Харківщини”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він повідомив, що допомогу в поверненні полонених українських воїнів, у тому числі надав Східний регіональний центр поводження з військовополоненими, який знаходиться в Харкові.

“ХОВА тримає постійний зв’язок та підтримує родини наших військових, які потрапили в полон. Звільнення кожного українського воїна – це надзвичайно важливо. Продовжуємо докладати максимум зусиль для якнайшвидшого повернення додому усіх наших бійців“, – підкреслив начальник ХОВА.