Обмін полоненими: додому повернулися воїни з Харківської області
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед українських захисників, яких обміняли, – воїни із Харківщини.
“Відбувся черговий масштабний обмін полоненими. Додому повернулися 95 наших захисників, в тому числі й бійці з Харківщини”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Він повідомив, що допомогу в поверненні полонених українських воїнів, у тому числі надав Східний регіональний центр поводження з військовополоненими, який знаходиться в Харкові.
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“ХОВА тримає постійний зв’язок та підтримує родини наших військових, які потрапили в полон. Звільнення кожного українського воїна – це надзвичайно важливо. Продовжуємо докладати максимум зусиль для якнайшвидшого повернення додому усіх наших бійців“, – підкреслив начальник ХОВА.
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Ви читали новину: «Обмін полоненими: додому повернулися воїни з Харківської області»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 08:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед українських захисників, яких обміняли, – воїни із Харківщини".