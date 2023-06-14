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С начала года закрыли свой бизнес в Харькове более 5 тыс ФЛП, а открыли – 4593

Общество 12:26   14.06.2023
Виктория Яковенко
С начала года закрыли свой бизнес в Харькове более 5 тыс ФЛП, а открыли – 4593

В январе-мае в Харькове прекратили деятельность 5301 физических лиц-предпринимателей и еще 354 ФЛП переместили бизнес в другие области или громады. За этот же период 4593 предпринимателя зарегистрировали свою деятельность в городе, а 447 ФЛП выбрали Харьков как новую локацию.

Об этом сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области.

Долговременная российская агрессия продолжает негативно влиять на состояние бизнес-среды города, отметили в налоговой службе.

По данным ведомства, на начало года в Харькове насчитывалось 118 912 физических лиц-предпринимателей. По состоянию на 1 июня – 118 912 ФЛП.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 12:26;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В январе-мае в Харькове прекратили деятельность 5301 физических лиц-предпринимателей и еще 354 ФЛП переместили бизнес в другие области или громады. За этот же период 4593 предпринимателя зарегистрировали свою деятельность в городе, а 447 ФЛП выбрали Харьков как новую локацию.".