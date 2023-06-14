С начала года закрыли свой бизнес в Харькове более 5 тыс ФЛП, а открыли – 4593

В январе-мае в Харькове прекратили деятельность 5301 физических лиц-предпринимателей и еще 354 ФЛП переместили бизнес в другие области или громады. За этот же период 4593 предпринимателя зарегистрировали свою деятельность в городе, а 447 ФЛП выбрали Харьков как новую локацию.

Об этом сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области.

Долговременная российская агрессия продолжает негативно влиять на состояние бизнес-среды города, отметили в налоговой службе.

По данным ведомства, на начало года в Харькове насчитывалось 118 912 физических лиц-предпринимателей. По состоянию на 1 июня – 118 912 ФЛП.