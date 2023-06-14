З початку року закрили бізнес у Харкові понад 5 тис ФОПів, а відкрили – 4593

Протягом січня-травня у Харкові припинили діяльність 5301 фізичних осіб-підприємців та ще 354 ФОПів перемістили бізнес в інші області чи громади. За цей же період 4593 підприємці зареєстрували свою діяльність у місті, а 447 ФОПів обрали Харків як нову локацію.

Про це повідомляють у пресслужбі Харківської міськради з посиланням на ГУ Державної податкової служби у Харківській області.

Довготривала російська агресія продовжує негативно впливати на стан бізнес-середовища міста, зазначили у податковій службі.

За даними відомства, на початок року у Харкові налічувалося 118 912 фізичних осіб-підприємців. Станом на 1 червня – 118 912 ФОПів.