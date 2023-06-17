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Будет громко: жителей Балаклейщины предупреждают о взрывах

Общество 13:15   17.06.2023
Виктория Яковенко
Будет громко: жителей Балаклейщины предупреждают о взрывах

Сегодня с 13:00 до 14:00 саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы вблизи села Вербовка в Харьковской области.

Об этом сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

«Будет громко. Параллельно проводится разминирование по всей территории громады», — отметили в Балаклейском ГВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 июня 2023 в 13:15;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня с 13:00 до 14:00 саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы вблизи села Вербовка в Харьковской области.".