Будет громко: жителей Балаклейщины предупреждают о взрывах
Сегодня с 13:00 до 14:00 саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы вблизи села Вербовка в Харьковской области.
Об этом сообщили в Балаклейской городской военной администрации.
«Будет громко. Параллельно проводится разминирование по всей территории громады», — отметили в Балаклейском ГВА.
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2023 в 13:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня с 13:00 до 14:00 саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы вблизи села Вербовка в Харьковской области.".