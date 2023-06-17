Будет громко: жителей Балаклейщины предупреждают о взрывах

Сегодня с 13:00 до 14:00 саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы вблизи села Вербовка в Харьковской области.

Об этом сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

«Будет громко. Параллельно проводится разминирование по всей территории громады», — отметили в Балаклейском ГВА.