Буде гучно: мешканців Балаклійщини попереджають про вибухи

Сьогодні з 13:00 до 14:00 сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети поблизу села Вербівка на Харківщині.

Про це попередили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

«Буде гучно. Паралельно проводиться розмінування по всій території громади», – зазначили у Балаклійській МВА.