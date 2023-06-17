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Буде гучно: мешканців Балаклійщини попереджають про вибухи

Суспільство 13:15   17.06.2023
Вікторія Яковенко
Буде гучно: мешканців Балаклійщини попереджають про вибухи

Сьогодні з 13:00 до 14:00 сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети поблизу села Вербівка на Харківщині.

Про це попередили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

«Буде гучно. Паралельно проводиться розмінування по всій території громади», – зазначили у Балаклійській МВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2023 в 13:15;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні з 13:00 до 14:00 сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети поблизу села Вербівка на Харківщині.".