В воскресенье 25 июня отключат свет в двух районах Харькова

В Холодногорском и Шевченковском районах Харькова не будет света в воскресенье, сообщили в «Харьковоблэнерго».

Из-за ремонта в воскресенье, 25 июня, с 08:30 до 16:00 электроснабжение временно прекратят в домах в Холодногорском и Шевченковском районах Харькова по адресам:

улица Большая Панасовская, Пащенковская, Кокчетавская, Нежинская, Сириковская, Аграрная, Бородиновская, Динамический переулок, улица Казахстанская, Лозовская, Товарищеская, переулок Товарищеский, улица Феодосийская, переулок Альбовский, Андреевский, Башлаевский, улица Дринова, переулок Винницкий, улица Шрамка, Измайловская, переулок Кобзарский, Хрустальный, улица Андреевская, Лозовская, переулок Нежинский, въезд Нежинский, улица Копыловская, переулок Серафимовича, улица Сковородиновская, въезд Сковородиновский; переулок Сковородинский, Фастовский, Чистоклетовский, улица Чистоклетовская;

переулок Инженерный, улица Клочковская, Космическая, Культуры, проспект Науки, улица Новгородская, Сухумская, Тобольская, Шекспира, Дорошенковская, Зачепиловская, Карагандинская, Кутузовская, Павла Лебедева, Лопанская, Макаровская, Полярная, Семена Кузнеца, Рудаковская, переулок Белобровский, улица Ивановская, переулок Ивановский, Набережный, улица Песчаная, переулок Ровный, Рогатинский, Фроловский, улица Данилевского, Чичибабина, Ромена Роллана, проспект Независимости, улица Юры Зойфера, Культуры.

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