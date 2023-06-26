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Поссовет Старого Салтова отстроят за 62 млн: СМИ сообщает о завышенных ценах

Харьков 22:14   26.06.2023
Елена Нагорная
Поссовет Старого Салтова отстроят за 62 млн: СМИ сообщает о завышенных ценах Фото: ХАЦ

Департамент капитального строительства Харьковской ОВА 15 июня по результатам тендера заказал фирме «Строительно-проектная компания «Форсайт» капитальный ремонт здания поселкового совета в деоккупированном Старом Салтове за 62 миллиона гривен.

Об этом сообщает издание «Наші гроші» со ссылкой на систему «Прозорро».

Как пишет СМИ, аварийно-восстановительные работы должны выполнить до конца 2024 года, и некоторые цены в итоговой ведомости ресурсов превышают рыночные.

Так, 23 водонагревателя Atlantic Steatite Slim VM 80 D325-2-BC объемом 80 литров и мощностью 2,1 кВт заказали по 16200 гривен (здесь и далее тендерные цены без НДС — ред.) По данным агрегатора цен «Hotline», сейчас в интернет-магазинах они продаются по 9280-10949 гривен. В известных магазинах «Розетка», «Комфи» и «Эпицентр» цена составляет 10419 гривен, что в полтора раза дешевле тендера.

Теплоаккумулирующий бак КНТ ЕА-00-2000 объемом 2 тысячи литров стоит 101 тысячу гривен. В интернет-магазинах его можно найти по 52 тысячи без изоляции и 68 тысяч с изоляцией, то есть в полтора-два раза дешевле. Это со скидкой, а без нее было бы 58 и 76 тысяч гривен соответственно.

Медный силовой кабель ВВГнг-LS 3х2,5 обойдется в 81 гривен за метр. В июньском прайсе крупного поставщика «Укрпровод» такой кабель указан по цене 40 гривен за метр без НДС, то есть вдвое дешевле тендерной цены. Маркировка «LS» и «д» идентичны.

Финишная шпаклевка Сеrеѕіt СТ 126 стоит 48 гривен за килограмм. Во многих интернет-магазинах ее предлагают по 10-18 гривен за килограмм.

«Строительно-проектная компания «Форсайт» зарегистрирована в августе 2022 года в Умани на Черкасщине. Основателем и директором является местный житель Роман Петрович Мовчан, который родился в Слобожанском в 1976 году. Лицо с такими ФИО и годом рождения в 2015 году баллотировалось в депутаты Харьковского облсовета от ВО «Батьківщина», но не прошло», — пишет издание.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Харьков, Экономика; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 22:14;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Департамент капитального строительства Харьковской ОВА 15 июня по результатам тендера заказал фирме «Строительно-проектная компания «Форсайт» капитальный ремонт здания поселкового совета в деоккупированном Старом Салтове за 62 миллиона гривен.".