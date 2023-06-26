Селищну раду на Харківщині відбудують за 62 млн: ЗМІ пише про завищені ціни

Департамент капітального будівництва Харківської ОВА 15 червня за результатами тендеру замовив фірмі “Будівельно-проєктна компанія “Форсайт” капітальний ремонт будівлі селищної ради у деокупованому Старому Салтові за 62 мільйони гривень.

Про це повідомляє видання “Наші гроші” із посиланням на систему “Прозорро”.

Як пише ЗМІ, аварійно-відновлювальні роботи мають виконати до кінця 2024 року, і деякі ціни у підсумковій відомості ресурсів перевищують ринкові.

Так, 23 водонагрівачі Atlantic Steatite Slim VM 80 D325-2-BC об’ємом 80 літрів та потужністю 2,1 кВт замовили по 16200 гривень (тут і далі тендерні ціни без ПДВ – ред.) За даними агрегатора цін «Hotline», нині в інтернет-магазинах вони продаються по 9280-10949 гривень. У відомих мережах «Розетка», «Комфі» та «Епіцентр» ціна складає 10419 гривень, що в півтора раза дешевше від тендеру.

Теплоакумулювальний бак КНТ ЕА-00-2000 об’ємом 2 тисячі літрів коштує 101 тисячу гривень. В інтернет-магазинах його можна знайти по 52 тисячі без ізоляції та 68 тисяч з ізоляцією, тобто у півтора-два рази дешевше. Це зі знижкою, а без неї було б 58 та 76 тисяч гривень відповідно.

Мідний силовий кабель ВВГнг-LS 3х2,5 обійдеться у 81 гривень за метр. У червневому прайсі постачальника «Укрпровід» такий кабель вказаний за ціною 40 гривень за метр без ПДВ, тобто вдвічі дешевше від тендерної ціни. Маркування «LS» та «д» ідентичні.

Фінішна шпаклівка Ceresit СТ 126 коштує 48 гривень за кілограм. У багатьох інтернет-магазинах її пропонують по 10–18 гривень за кілограм.

«Будівельно-проєктна компанія «Форсайт» зареєстрована в серпні 2022 року в Умані на Черкащині. Засновником і директором є місцевий житель Роман Петрович Мовчан, який народився в Слобожанському в 1976 році. Особа з такими ПІБ і роком народження у 2015 році балотувалась у депутати Харківської облради від ВО «Батьківщина», але не пройшла», – пише видання.