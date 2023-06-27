«Касательно Харькова и Пушкина – давняя история» — Синегубов о вывеске театра

Глава ХОВА Олег Синегубов рассказал, как в Харьковской области и Харькове продолжается процесс декоммунизации.

В частности, Синегубов в эфире нацмарафона прокомментировал, что с фасада Харьковского драматического театра убрали имя Пушкина.

«Что касается города Харькова и Пушкина – это давняя история с этим театром. Несколько раз коллектив обращался, чтобы убрать эти позорные слова, то есть русские. И областной совет принял решение для того, чтобы этого названия в таком виде не было. То, что убрали с фасада, это физическая реализация этого решения», – отметил глава ХОВА.

Он также рассказал, что процесс декоммунизации в регионе продолжается.

«Конечно, есть определенный процесс. Если касается памятников, то некоторые позиции мы должны согласовывать с профильным Министерством», – добавил Синегубов.