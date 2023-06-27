«Стосовно Харкова та Пушкіна – давня історія» – Синєгубов про вивіску театру
Голова ХОВА Олег Синєгубов розповів, як в Харківській області та у Харкові триває процес декомунізації.
Зокрема, Синєгубов в етері нацмарафону прокоментував те, що з фасаду Харківського драматичного театру прибрали ім’я Пушкіна.
«Що стосується міста Харкова та Пушкіна – це давня була історія з цим театром. Декілька разів колектив звертався, щоб прибрати ці ганебні слова, тобто «руські». І обласна рада прийняла рішення для того, щоб цієї назви в такому вигляді не було. Те, що прибрали з фасаду, це фізична реалізація цього рішення», – зазначив голова ХОВА.
Він також розповів, що процес декомунізації в регіоні триває.
«Звичайно, є певний процес. Якщо стосується пам’ятників, то деякі позиції ми маємо узгоджувати з профільним Міністерством», – додав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 16:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов розповів, як в Харківській області та у Харкові триває процес декомунізації.".