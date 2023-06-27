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«Стосовно Харкова та Пушкіна – давня історія» – Синєгубов про вивіску театру

Суспільство 16:11   27.06.2023
Вікторія Яковенко
«Стосовно Харкова та Пушкіна – давня історія» – Синєгубов про вивіску театру Фото: ЛЮК

Голова ХОВА Олег Синєгубов розповів, як в Харківській області та у Харкові триває процес декомунізації.

Зокрема, Синєгубов в етері нацмарафону прокоментував те, що з фасаду Харківського драматичного театру прибрали ім’я Пушкіна.

«Що стосується міста Харкова та Пушкіна – це давня була історія з цим театром. Декілька разів колектив звертався, щоб прибрати ці ганебні слова, тобто «руські». І обласна рада прийняла рішення для того, щоб цієї назви в такому вигляді не було. Те, що прибрали з фасаду, це фізична реалізація цього рішення», – зазначив голова ХОВА.

Він також розповів, що процес декомунізації в регіоні триває.

«Звичайно, є певний процес. Якщо стосується пам’ятників, то деякі позиції ми маємо узгоджувати з профільним Міністерством», – додав Синєгубов.

Читайте також: З фасаду Харківського драматичного театру прибрали ім’я Пушкіна (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 16:11;

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