«Стосовно Харкова та Пушкіна – давня історія» – Синєгубов про вивіску театру

Голова ХОВА Олег Синєгубов розповів, як в Харківській області та у Харкові триває процес декомунізації.

Зокрема, Синєгубов в етері нацмарафону прокоментував те, що з фасаду Харківського драматичного театру прибрали ім’я Пушкіна.

«Що стосується міста Харкова та Пушкіна – це давня була історія з цим театром. Декілька разів колектив звертався, щоб прибрати ці ганебні слова, тобто «руські». І обласна рада прийняла рішення для того, щоб цієї назви в такому вигляді не було. Те, що прибрали з фасаду, це фізична реалізація цього рішення», – зазначив голова ХОВА.

Він також розповів, що процес декомунізації в регіоні триває.

«Звичайно, є певний процес. Якщо стосується пам’ятників, то деякі позиції ми маємо узгоджувати з профільним Міністерством», – додав Синєгубов.