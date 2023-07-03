Обострение под Бахмутом: позиции могут теряться и возвращаться дважды за сутки
На Бахмутском направлении обстановка вновь обострилась, поединок между украинскими защитниками и войсками РФ за перехват инициативы продолжается, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
«Сегодня и враг пытался наступать на этом направлении, но безуспешно. И наши силы обороны — имели определенный успех. Впрочем, ситуация меняется очень стремительно. Контроль над одними и теми же позициями может дважды за сутки теряться и восстанавливаться. Враг активно реагирует на все наши действия и создает на угрожающих направлениях по три линии обороны», — написала Маляр.
По ее данным, на южном фланге в районе села Клещиевка под Бахмутом украинские войска продвигаются, хотя и с боями. На северном фланге продолжаются бои.
«В самом Бахмуте также неспокойно. Враг в городе постоянно ведет огонь, пытается сорвать нашу логистику и нанести нам максимальные потери. В то же время наши защитники не дают врагу передвигаться по городу и поражают огнем позиции врага», — добавила Маляр.
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 22:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Бахмутском направлении обстановка вновь обострилась, поединок между украинскими защитниками и войсками РФ за перехват инициативы продолжается, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.".