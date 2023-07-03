У Міноборони заявили про загострення на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку обстановка знову загострилась, двобій між українськими захисниками та військами РФ за перехоплення ініціативи триває, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Сьогодні і ворог намагався наступати на цьому напрямку, але безуспішно. І наші сили оборони – мали певний успіх. Втім, ситуація змінюється дуже стрімко. Контроль над одними і тими ж позиціями може двічі за добу втрачатись та відновлюватись. Ворог активно реагує на всі наші дії та створює на загрозливих напрямках по три лінії оборони». – написала Маляр.

За її даними, на південному фланзі в районі села Кліщіївка під Бахмутом українські війська просуваються, хоч і з боями. На північному фланзі тривають бої.

«У самому Бахмуті також неспокійно. Ворог у місті постійно веде вогонь, намагається зірвати нашу логістику та завдати нам максимальних втрат. Водночас наші оборонці не дають ворогу пересуватись по місту та вражають вогнем позиції ворога», – додала Маляр.