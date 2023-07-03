Live
  • Понеділок 03.07.2023
    • Харків
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.7
    • 🟢

У Міноборони заявили про загострення на Бахмутському напрямку

Суспільство 22:22   03.07.2023
Олена Нагорна
У Міноборони заявили про загострення на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку обстановка знову загострилась, двобій між українськими захисниками та військами РФ за перехоплення ініціативи триває, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Сьогодні і ворог намагався наступати на цьому напрямку, але безуспішно. І наші сили оборони – мали певний успіх. Втім, ситуація змінюється дуже стрімко. Контроль над одними і тими ж позиціями може двічі за добу втрачатись та відновлюватись. Ворог активно реагує на всі наші дії та створює на загрозливих напрямках по три лінії оборони». – написала Маляр.

За її даними, на південному фланзі в районі села Кліщіївка під Бахмутом українські війська просуваються, хоч і з боями. На північному фланзі тривають бої.

«У самому Бахмуті також неспокійно. Ворог у місті постійно веде вогонь, намагається  зірвати нашу логістику та завдати нам максимальних втрат. Водночас наші оборонці не дають ворогу пересуватись по місту та вражають вогнем позиції ворога», – додала Маляр.

Читайте також: На Куп’янсько-Лиманському напрямку – 120 тисяч солдатів РФ: з нового – Шторм-Z

Автор: Олена Нагорна
Популярно
У Міноборони заявили про загострення на Бахмутському напрямку
У Міноборони заявили про загострення на Бахмутському напрямку
03.07.2023
“Гей-параду нам не треба!” Чому вчать комікси рф на окупованому Донбасі
“Гей-параду нам не треба!” Чому вчать комікси рф на окупованому Донбасі
03.07.2023
Напередодні відзначив 26-річчя: боєць із Харківщини загинув на Запоріжжі
Напередодні відзначив 26-річчя: боєць із Харківщини загинув на Запоріжжі
03.07.2023
Близько 50 тисяч солдатів-геїв і лесбійок захищають зараз Україну на фронті
Близько 50 тисяч солдатів-геїв і лесбійок захищають зараз Україну на фронті
03.07.2023
Удар із танків по прикордонню Харківщини: прокуратура показала наслідки (фото)
Удар із танків по прикордонню Харківщини: прокуратура показала наслідки (фото)
03.07.2023
У харківському драмтеатрі (вже не Пушкіна) – новий режисер
У харківському драмтеатрі (вже не Пушкіна) – новий режисер
03.07.2023

Новини за темою:

20:40
У Харкові волонтери бігали заради дронів для українських захисників (сюжет)
19:09
На Куп’янсько-Лиманському напрямку – 120 тисяч солдатів РФ: з нового – Шторм-Z
16:42
Близько 50 тисяч солдатів-геїв і лесбійок захищають зараз Україну на фронті
14:22
70 бійців ЗСУ проти 150 росіян. Як дві доби звільняли Нескучне – NYT
17:59
У боях за Бахмут загинув командир, який звільняв Харківщину у лавах Kraken

  • Категорії: Суспільство, Україна; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Міноборони заявили про загострення на Бахмутському напрямку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 22:22;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Бахмутському напрямку обстановка знову загострилась, двобій між українськими захисниками та військами РФ за перехоплення ініціативи триває, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.".