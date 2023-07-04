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Интервалы между поездами в харьковском метро сократили: подробности

Общество 15:22   04.07.2023
Виктория Яковенко
Интервалы между поездами в харьковском метро сократили: подробности Фото: КП «Харьковский метрополитен»

На каждой линии харьковского метрополитена уменьшили интервалы между поездами.

Об этом сообщает КП «Харьковский метрополитен».

В будние дни на всех линиях Харьковского метрополитена действуют следующие интервалы:

С 5:30 до 7:00 – 10 минут;

с 7:00 до 9:15 – 5 минут;

с 9:15 до 15:30 – 10 минут;

с 15:30 до 19:00 – 5 минут;

с 19:00 до 20:00 – 10 минут;

с 20:00 до 21:30 – от 15 до 20 минут.

«Также информируем, что в действующих графиках движения поездов возможны изменения, в соответствии с анализом пассажиропотока на линиях метрополитена», — добавили в КП.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 15:22;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На каждой линии харьковского метрополитена уменьшили интервалы между поездами.".