Интервалы между поездами в харьковском метро сократили: подробности
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
На каждой линии харьковского метрополитена уменьшили интервалы между поездами.
Об этом сообщает КП «Харьковский метрополитен».
В будние дни на всех линиях Харьковского метрополитена действуют следующие интервалы:
С 5:30 до 7:00 – 10 минут;
с 7:00 до 9:15 – 5 минут;
с 9:15 до 15:30 – 10 минут;
с 15:30 до 19:00 – 5 минут;
с 19:00 до 20:00 – 10 минут;
с 20:00 до 21:30 – от 15 до 20 минут.
«Также информируем, что в действующих графиках движения поездов возможны изменения, в соответствии с анализом пассажиропотока на линиях метрополитена», — добавили в КП.
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 15:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На каждой линии харьковского метрополитена уменьшили интервалы между поездами.".