Інтервали між поїздами в харківському метро скоротили: подробиці

На кожній лінії харківського метрополітену зменшили інтервали між поїздами.

Про це повідомляє КП «Харківський метрополітен».

У будні дні на усіх лініях Харківського метрополітену діють наступні інтервали:

З 5:30 до 7:00 – 10 хвилин;

з 7:00 до 9:15 – 5 хвилин;

з 9:15 до 15:30 – 10 хвилин;

з 15:30 до 19:00 – 5 хвилин;

з 19:00 до 20:00 – 10 хвилин;

з 20:00 до 21:30 – від 15 до 20 хвилин.

«Також інформуємо, що у діючих графіках руху поїздів можливі зміни, відповідно до аналізу пасажиропотоку на лініях метрополітену», – додали у КП.

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