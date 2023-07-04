Інтервали між поїздами в харківському метро скоротили: подробиці
Фото: КП “Харківський метрополітен”
На кожній лінії харківського метрополітену зменшили інтервали між поїздами.
Про це повідомляє КП «Харківський метрополітен».
У будні дні на усіх лініях Харківського метрополітену діють наступні інтервали:
З 5:30 до 7:00 – 10 хвилин;
з 7:00 до 9:15 – 5 хвилин;
з 9:15 до 15:30 – 10 хвилин;
з 15:30 до 19:00 – 5 хвилин;
з 19:00 до 20:00 – 10 хвилин;
з 20:00 до 21:30 – від 15 до 20 хвилин.
«Також інформуємо, що у діючих графіках руху поїздів можливі зміни, відповідно до аналізу пасажиропотоку на лініях метрополітену», – додали у КП.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 15:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На кожній лінії харківського метрополітену зменшили інтервали між поїздами.".