Харьковчанина будут судить за поддержку «СВО»

Житель Харькова распространял в сети сообщения в поддержку агрессии РФ. Дело сторонника так называемой «СВО» — уже в суде.

«По данным следствия, харьковчанин неоднократно распространял в запрещенной в Украине социальной сети сообщения в поддержку вооруженной агрессии РФ. Материалы, обнародованные обвиняемым, искажали реальность и были направлены на дискредитацию ВСУ», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

В частности фанат «русского мира» под российскими обстрелами продолжал рассказывать об «освободителях», «нацистах» и «угнетении русскоговорящих».

Его обвиняют в оправдании, признания правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины и глорифификации ее участников. Дело будет рассматривать Киевский райсуд Харькова.