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Харьковчанина будут судить за поддержку «СВО»

Общество 09:30   05.07.2023
Оксана Горун
Харьковчанина будут судить за поддержку «СВО» Фото: Харьковская областная прокуратура

Житель Харькова распространял в сети сообщения в поддержку агрессии РФ. Дело сторонника так называемой «СВО» — уже в суде.

«По данным следствия, харьковчанин неоднократно распространял в запрещенной в Украине социальной сети сообщения в поддержку вооруженной агрессии РФ. Материалы, обнародованные обвиняемым, искажали реальность и были направлены на дискредитацию ВСУ», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Фаната русского мира из Харькова будут судить

В частности фанат «русского мира» под российскими обстрелами продолжал рассказывать об «освободителях», «нацистах» и «угнетении русскоговорящих».

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Его обвиняют в оправдании, признания правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины и глорифификации ее участников. Дело будет рассматривать Киевский райсуд Харькова.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 09:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель Харькова распространял в сети сообщения в поддержку агрессии РФ. Дело сторонника так называемой «СВО» — уже в суде".