Харків’янина судитимуть за підтримку “СВО”

Житель Харкова поширював у мережі повідомлення на підтримку агресії РФ. Справа прихильника так званої “СВО” – вже в суді.

“За даними слідства, харків’янин неодноразово поширював у забороненій в Україні соціальній мережі дописи на підтримку збройної агресії рф. Матеріали, опубліковані обвинуваченим, викривляли реальність і були спрямовані на дискредитацію ЗСУ”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Зокрема фанат “русского мира” під російськими обстрілами продовжував розповідати про “освободителей”, “нацистів” та “придушення російськомовних”.

Його звинувачують у виправданні, визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України та глорифифікації її учасників. Справу розглядатиме Київський райсуд Харкова.