Харків’янина судитимуть за підтримку “СВО”
Фото: Харківська обласна прокуратура
Житель Харкова поширював у мережі повідомлення на підтримку агресії РФ. Справа прихильника так званої “СВО” – вже в суді.
“За даними слідства, харків’янин неодноразово поширював у забороненій в Україні соціальній мережі дописи на підтримку збройної агресії рф. Матеріали, опубліковані обвинуваченим, викривляли реальність і були спрямовані на дискредитацію ЗСУ”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Зокрема фанат “русского мира” під російськими обстрілами продовжував розповідати про “освободителей”, “нацистів” та “придушення російськомовних”.
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Його звинувачують у виправданні, визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України та глорифифікації її учасників. Справу розглядатиме Київський райсуд Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 09:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Житель Харкова поширював у мережі повідомлення на підтримку агресії РФ. Справа прихильника так званої “СВО” – вже в суді".