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Синегубов: среди вернувшихся из плена военных — жители и защитники Харьковщины

Политика 19:01   06.07.2023
Елена Нагорная
Синегубов: среди вернувшихся из плена военных — жители и защитники Харьковщины Фото: Андрей Ермак

Среди 45 бойцов, которых сегодня вернули из российского плена, — трое жителей Харьковской области. Еще пятеро военных попали в плен, защищая территории Харьковщины от оккупантов, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Невероятно гордимся нашими защитниками и рады приветствовать в родной Украине!» — пишет Синегубов.

Как сообщал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, 6 июля в Украину из плена вернулись 45 воинов ВСУ, Нацгвардии и ГПСУ, а также двое гражданских. Среди них — двое офицеров, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник «Азовстали» и теробороновец из Херсона.

«Мы возвращаем защитников Мариуполя и «Азовстали». Есть раненые воины. Также военных с Донецкого, включая Бахмут, Запорожского и Харьковского направлений», — написал Ермак.

Также сегодня вернули домой незаконно вывезенных в РФ украинских детей — 6-летнего Рената и 10-летнюю Варвару.

«Их мать, боевого медика, освободили во время большого обмена в октябре 2022 года. Она давно ждала возвращения своих детей, которых Россия незаконно депортировала, пытаясь скрыть похищение», — сообщил руководитель ОП.


Фото, видео: Андрей Ермак

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 19:01;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Среди 45 бойцов, которых сегодня вернули из российского плена, — трое жителей Харьковской области. Еще пятеро военных попали в плен, защищая территории Харьковщины от оккупантов, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".