Синєгубов: серед визволених з полону бійців – жителі та захисники Харківщини
Серед 45 бійців, яких сьогодні повернули з російського полону, – троє мешканців Харківської області. Ще п’ятеро військових потрапили в полон, захищаючи територію Харківщини від окупантів, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Неймовірно пишаємося нашими захисниками та раді вітати у рідній Україні!” – пише Синегубов.
Як повідомляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак, 6 липня в Україну з полону повернулися 45 воїнів ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ, а також двоє цивільних. Серед них – двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник «Азовсталі» та тероборонівець з Херсону.
«Ми повертаємо оборонців Маріуполя та «Азовсталі». Є поранені воїни. Також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків», – написав Єрмак.
Також сьогодні повернули додому незаконно вивезених до РФ українських дітей – 6-річного Рената та 10-річну Варвару.
«Їхню матір, бойову медикиню, звільнили під час великого обміну в жовтні 2022 року. Вона давно чекала на повернення своїх дітей, яких Росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення», – повідомив керівник ОП.
Фото, відео: Андрій Єрмак
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 19:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серед 45 бійців, яких сьогодні повернули з російського полону, – троє мешканців Харківської області. Ще п’ятеро військових потрапили в полон, захищаючи територію Харківщини від окупантів, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".