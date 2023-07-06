Синєгубов: серед визволених з полону бійців – жителі та захисники Харківщини

Серед 45 бійців, яких сьогодні повернули з російського полону, – троє мешканців Харківської області. Ще п’ятеро військових потрапили в полон, захищаючи територію Харківщини від окупантів, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Неймовірно пишаємося нашими захисниками та раді вітати у рідній Україні!” – пише Синегубов.

Як повідомляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак, 6 липня в Україну з полону повернулися 45 воїнів ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ, а також двоє цивільних. Серед них – двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник «Азовсталі» та тероборонівець з Херсону.

«Ми повертаємо оборонців Маріуполя та «Азовсталі». Є поранені воїни. Також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків», – написав Єрмак.

Також сьогодні повернули додому незаконно вивезених до РФ українських дітей – 6-річного Рената та 10-річну Варвару.

«Їхню матір, бойову медикиню, звільнили під час великого обміну в жовтні 2022 року. Вона давно чекала на повернення своїх дітей, яких Росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення», – повідомив керівник ОП.



Фото, відео: Андрій Єрмак