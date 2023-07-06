В Харькове могут быть слышны взрывы: рядом проводят разминирование

Разминирование продолжается в Циркуновской громаде, предупредили в пресс-службе ХОВА.

«С 11:30 до 12:00 проводится контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов в районе села Циркуны», — отметили в пресс-службе ХОВА.

Ранее в ХОВА также сообщали о плановой работе саперов в Изюмском и Чугуевском районах.