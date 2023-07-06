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В Харькове могут быть слышны взрывы: рядом проводят разминирование

Общество 11:38   06.07.2023
Оксана Горун
В Харькове могут быть слышны взрывы: рядом проводят разминирование Фото: telegram Олега Синегубова

Разминирование продолжается в Циркуновской громаде, предупредили в пресс-службе ХОВА.

«С 11:30 до 12:00 проводится контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов в районе села Циркуны», — отметили в пресс-службе ХОВА.

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Ранее в ХОВА также сообщали о плановой работе саперов в Изюмском и Чугуевском районах.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 11:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разминирование продолжается в Циркуновской громаде, предупредили в пресс-службе ХОВА".