В Харькове могут быть слышны взрывы: рядом проводят разминирование
Фото: telegram Олега Синегубова
Разминирование продолжается в Циркуновской громаде, предупредили в пресс-службе ХОВА.
«С 11:30 до 12:00 проводится контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов в районе села Циркуны», — отметили в пресс-службе ХОВА.
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Ранее в ХОВА также сообщали о плановой работе саперов в Изюмском и Чугуевском районах.
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 11:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разминирование продолжается в Циркуновской громаде, предупредили в пресс-службе ХОВА".