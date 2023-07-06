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У Харкові можуть бути чутні вибухи: поряд проводять розмінування

Суспільство 11:38   06.07.2023
Оксана Горун
У Харкові можуть бути чутні вибухи: поряд проводять розмінування Фото: телеграм Олега Синєгубова

Розмінування триває у Циркунівській громаді, попередили у пресслужбі ХОВА.

“З 11:30 до 12:00 проводиться контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів у районі села Циркуни”, – зазначили в пресслужбі ХОВА.

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Раніше в ХОВА також повідомляли про планову роботу саперів в Ізюмському та Чугуївському районах.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 11:38;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розмінування триває у Циркунівській громаді, попередили у пресслужбі ХОВА".