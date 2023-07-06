У Харкові можуть бути чутні вибухи: поряд проводять розмінування

Розмінування триває у Циркунівській громаді, попередили у пресслужбі ХОВА.

“З 11:30 до 12:00 проводиться контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів у районі села Циркуни”, – зазначили в пресслужбі ХОВА.

Раніше в ХОВА також повідомляли про планову роботу саперів в Ізюмському та Чугуївському районах.