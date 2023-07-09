На Харьковщине открыли «тропу Сковороды» (фото)

На Харьковщине во время войны создали новый туристический маршрут. Он проходит по местам, связанным с жизнью философа Григория Сковороды.

«В поселке Бабаи Высочанской громады состоялось праздничное открытие туристического пешеходного маршрута «Тропа Сковороды — путешествие по источникам», — проинформировала пресс-служба Харьковского облсовета.

Маршрут разрабатывала три года инициативная группа «Сковорода крок». С помощью местного поссовета путь для туристов оборудовали.

«Маршрут проходит по местам, которые связаны с жизнью выдающегося философа-гуманиста, поэта Григория Саввича Сковороды», — отметили в облсовете.

В день открытия на маршруте гостей встречали бандуристы, скрипач, народный хор «Талица». А на берегу пруда Гайдучка состоялся праздничный концерт. Там же провели мастер-классы по народному ремеслу.