На Харьковщине открыли «тропу Сковороды» (фото)
На Харьковщине во время войны создали новый туристический маршрут. Он проходит по местам, связанным с жизнью философа Григория Сковороды.
«В поселке Бабаи Высочанской громады состоялось праздничное открытие туристического пешеходного маршрута «Тропа Сковороды — путешествие по источникам», — проинформировала пресс-служба Харьковского облсовета.
Маршрут разрабатывала три года инициативная группа «Сковорода крок». С помощью местного поссовета путь для туристов оборудовали.
«Маршрут проходит по местам, которые связаны с жизнью выдающегося философа-гуманиста, поэта Григория Саввича Сковороды», — отметили в облсовете.
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В день открытия на маршруте гостей встречали бандуристы, скрипач, народный хор «Талица». А на берегу пруда Гайдучка состоялся праздничный концерт. Там же провели мастер-классы по народному ремеслу.
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2023 в 22:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине во время войны создали новый туристический маршрут. Он проходит по местам, связанным с жизнью философа Григория Сковороды".