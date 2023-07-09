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На Харьковщине открыли «тропу Сковороды» (фото)

Интервью 22:30   09.07.2023
Оксана Горун
На Харьковщине открыли «тропу Сковороды» (фото)

На Харьковщине во время войны создали новый туристический маршрут. Он проходит по местам, связанным с жизнью философа Григория Сковороды.

«В поселке Бабаи Высочанской громады состоялось праздничное открытие туристического пешеходного маршрута «Тропа Сковороды — путешествие по источникам», — проинформировала пресс-служба Харьковского облсовета.

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Фото: Высочанский поссовет

Маршрут разрабатывала три года инициативная группа «Сковорода крок». С помощью местного поссовета путь для туристов оборудовали.

Тропу Сковороды открыли на Харьковщине
Фото: Высочанский поссовет

«Маршрут проходит по местам, которые связаны с жизнью выдающегося философа-гуманиста, поэта Григория Саввича Сковороды», — отметили в облсовете.

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В день открытия на маршруте гостей встречали бандуристы, скрипач, народный хор «Талица». А на берегу пруда Гайдучка состоялся праздничный концерт. Там же провели мастер-классы по народному ремеслу.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Интервью, Культура, Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 июля 2023 в 22:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине во время войны создали новый туристический маршрут. Он проходит по местам, связанным с жизнью философа Григория Сковороды".