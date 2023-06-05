На Харьковщине через суд хотят спасти историческое здание, где жил Сковорода

В Харьковской области прокуратура через суд обязала поселковый совет позаботиться о памятке истории.

По данным Харьковской областной прокуратуры, речь идет о доме, в котором в 80-х годах ХVIII ст. жил Г. С. Сковорода. Здание общей площадью более 1500 кв. м. было взят под охрану в 1972 году, а в 2008 году — отнесено к перечню памяток культурного наследия, не подлежащих приватизации.

При этом владельца исторического здания не установлено, какая-либо информация на этот счет в органах охраны культурного наследия и реестрах недвижимого имущества отсутствует.

«Несмотря на это, органом местного самоуправления меры по признанию имущества бесхозяйственным и приобретение права собственности на него не приняты. Это приводит к тому, что памятник истории разрушается, поскольку любые ремонтные, реставрационные или другие работы, связанные с сохранением и сохранностью объекта культурного наследия, не проводятся», — отметили правоохранители.

Поэтому прокуратура обратилась с иском в суд. Первая инстанция оставила его без рассмотрения. Однако апелляционный суд назначил новое рассмотрение дела, в ходе которого Великобурлуцкий поселковый совет обязали признать здание, где жил философ, бесхозяйным имуществом и установить право собственности на него.