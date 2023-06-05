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На Харьковщине через суд хотят спасти историческое здание, где жил Сковорода

Общество 13:21   05.06.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине через суд хотят спасти историческое здание, где жил Сковорода Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области прокуратура через суд обязала поселковый совет позаботиться о памятке истории.

По данным Харьковской областной прокуратуры, речь идет о доме, в котором в 80-х годах ХVIII ст. жил Г. С. Сковорода. Здание общей площадью более 1500 кв. м. было взят под охрану в 1972 году, а в 2008 году — отнесено к перечню памяток культурного наследия, не подлежащих приватизации.

При этом владельца исторического здания не установлено, какая-либо информация на этот счет в органах охраны культурного наследия и реестрах недвижимого имущества отсутствует.

«Несмотря на это, органом местного самоуправления меры по признанию имущества бесхозяйственным и приобретение права собственности на него не приняты. Это приводит к тому, что памятник истории разрушается, поскольку любые ремонтные, реставрационные или другие работы, связанные с сохранением и сохранностью объекта культурного наследия, не проводятся», — отметили правоохранители.

Поэтому прокуратура обратилась с иском в суд. Первая инстанция оставила его без рассмотрения. Однако апелляционный суд назначил новое рассмотрение дела, в ходе которого Великобурлуцкий поселковый совет обязали признать здание, где жил философ, бесхозяйным имуществом и установить право собственности на него.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 13:21;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области прокуратура через суд обязала поселковый совет позаботиться о памятке истории.".