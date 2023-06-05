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На Харківщині через суд хочуть врятувати історичну будівлю, де жив Сковорода

Суспільство 13:21   05.06.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині через суд хочуть врятувати історичну будівлю, де жив Сковорода Фото: Харківська обласна прокуратура

В Харківській області прокуратура через суд зобов’язала селищну раду подбати про пам’ятку історії.

За даними Харківської обласної прокуратури, йдеться про будинок у якому у 80-х роках ХVIII ст. жив Г. С. Сковорода. Будівлю загальною площею понад 1500 кв. м. було взято під охорону у 1972 році, а у 2008 році — віднесено до переліку пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.

При цьому власника історичної будівлі не встановлено, будь-яка інформація з цього приводу в органах охорони культурної спадщини та реєстрах нерухомого майна відсутня.

«Попри це, органом місцевого самоврядування заходів щодо визнання майна безхазяйним та набуття права власності на нього, не вжито. Це призводить до того, що пам’ятка історії зазнає руйнації, оскільки будь-які ремонтні, реставраційні чи інші роботи, пов’язані із збереженням та схоронністю об’єкта культурної спадщини, не проводяться», – зазначили правоохоронці.

Через це прокуратура звернулася з позовом до суду. Перша інстанція залишила його без розгляду. Однак апеляційний суд призначив новий розгляд справи, під час якого Великобурлуцьку селищну раду зобов’язали визнати будинок, де мешкав філософ, безхазяйним майном та встановити право власності на нього.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 13:21;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області прокуратура через суд зобов’язала селищну раду подбати про пам’ятку історії.".